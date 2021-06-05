2021 Beykent Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200751265

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 200751265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Aşçılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 60+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 60 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 218,92646

Beykent Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Beykent Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1315133

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200751265

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 218,92646

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1315133

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 60

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---