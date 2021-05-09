2021 Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 200790440

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 200790440 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 296,59198

Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 309,92995

Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 306511

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200790440

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 296,59198

Tavan Puan: 309,92995

Başarı Sıralaması: 306511

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 293,42445

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 262281

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 279,29471

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 271000

Kontenjan 2018 : 5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.