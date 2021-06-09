2021 Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200752509

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü tercih kod numarası 200752509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü kontenjanı 52+0 kişidir. 2020 yılında Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Taban Puanı: 186,18461

Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Tavan Puan: ---

Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Başarı Sıralaması: 1723956

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200752509

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 186,18461

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1723956

Kontenjan 2020 – 2021 : 52+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-4