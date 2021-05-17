2021 Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200790438

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 200790438 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 356,3147

Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 519,67231

Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 53800

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200790438

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 356,3147

Tavan Puan: 519,67231

Başarı Sıralaması: 53800

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0

Yerleşen 2020 – 2021: 11

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 394,28714

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 18835

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 373,54577

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması : 26500

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,30752

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 45036

Kontenjan 2017 : 8+0

Yerleşen 2017 : 8

Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.