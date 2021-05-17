2021 Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 200790438
200790438 | Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 200790438 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Beykent Üniversitesi , Vakıf , Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.
Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 356,3147
Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Tavan Puan: 519,67231
Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 53800
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200790438
ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi
FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 356,3147
Tavan Puan: 519,67231
Başarı Sıralaması: 53800
Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0
Yerleşen 2020 – 2021: 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 394,28714
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 18835
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 373,54577
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : 26500
Kontenjan 2018 : 8+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,30752
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 45036
Kontenjan 2017 : 8+0
Yerleşen 2017 : 8
Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Beykent Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.