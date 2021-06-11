2021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038508932021 Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2038509722021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057500312021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057501592021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2057500492021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027904892021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027904882021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027537042021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2027904872021 İstanbul Gelişim Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202753679
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2021 Beykent Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200751114

200751114 | Beykent Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Beykent Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200751114

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Beykent Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykent Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykent Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 200751114 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykent Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykent Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykent Üniversitesi   , Vakıf , Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Beykent Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 273,21804

Beykent Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Beykent Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 686707

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200751114   

ÜNİVERSİTE: Beykent Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 273,21804

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 686707

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,43826

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  787692

Kontenjan 2019:  4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4

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