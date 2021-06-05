2021 Beykoz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200851502

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 200851502 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi , Vakıf , Aşçılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 300,40785

Beykoz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Beykoz Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 472846

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851502

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 300,40785

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 472846

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 298,11521

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 420792

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4