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2021 Beykoz Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200851325

200851325 | Beykoz Üniversitesi İç Mekan Tasarımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Beykoz Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200851325

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Beykoz Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   İç Mekan Tasarımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü tercih kod numarası 200851325 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi   , Vakıf , İç Mekan Tasarımı  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı  Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında İç Mekan Tasarımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü Taban Puanı: 285,8362

Beykoz Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Beykoz Üniversitesi   İç Mekan Tasarımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 578997

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851325   

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 285,8362

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 578997

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,24898

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  490886

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5

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