2021 Beykoz Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200851589

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 200851589 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi , Vakıf , Optisyenlik Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Optisyenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 25 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 194,50356

Beykoz Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Beykoz Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1653017

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851589

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 194,50356

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1653017

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 25

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 24+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-21