2021 Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200851079

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 200851079 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Beykoz Üniversitesi , Vakıf , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 59 kişi yerleşmiştir.

Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 191,81296

Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---

Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1683105

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200851079

ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi

FAKÜLTE: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,81296

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1683105

Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 59

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,21586

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1434001

Kontenjan 2019: 44+0

Yerleşen 2019: Doldu-44