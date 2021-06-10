2021 Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200851025
200851025 | Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 200851025 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Beykoz Üniversitesi , Vakıf , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 11 kişi yerleşmiştir.
Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 283,41447
Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---
Beykoz Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 598497
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 200851025
ÜNİVERSİTE: Beykoz Üniversitesi
FAKÜLTE: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 283,41447
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 598497
Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 11
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,67751
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 503127
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: Doldu-6