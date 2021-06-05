2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200950062

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 200950062 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 38 kişi yerleşmiştir.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 270,08858

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 715918

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200950062

ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 270,08858

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 715918

Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 38

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259,09361

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 768438

Kontenjan 2019: 29+0

Yerleşen 2019: Doldu-29