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2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 200910081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Eczacılık Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 476,7719

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü Tavan Puan: 496,00894

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 32318

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200910081   

ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 476,7719

Tavan Puan: 496,00894

Başarı Sıralaması: 32318

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 456,76474

Tavan Puan: 465,00774

Başarı Sıralaması:  26281

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 446,03899

Tavan Puan: 476,47304

Başarı Sıralaması :  26200

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 439,4789

Tavan Puan: 454,03871

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  24414

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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