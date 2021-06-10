2021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 200950159

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 200950159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi , Vakıf , Radyoterapi Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 20+0 kişidir. 2020 yılında Radyoterapi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 20 kişi yerleşmiştir.

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 228,46661

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Tavan Puan: ---

Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Başarı Sıralaması: 1187955

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 200950159

ÜNİVERSİTE: Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,46661

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1187955

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 20

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225,67372

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1198870

Kontenjan 2019: 20+0

Yerleşen 2019: Doldu-20