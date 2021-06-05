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2021 Bingöl Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102050012

102050012 | Bingöl Üniversitesi Arıcılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bingöl Üniversitesi Arıcılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102050012

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bingöl Üniversitesi   Arıcılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl  ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu   Arıcılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi   Arıcılık  Bölümü tercih kod numarası 102050012 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi   Arıcılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi   Arıcılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi   , Devlet , Arıcılık  Bölümü , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arıcılık  Bölümü kontenjanı 15+1 kişidir. 2020 yılında Arıcılık  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 15 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi   Arıcılık  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Bingöl Üniversitesi   Arıcılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Bingöl Üniversitesi   Arıcılık  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102050012   

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 15+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 15

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  15+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-14

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