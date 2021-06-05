2021 Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102090058

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bingöl Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 102090058 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 214,19359

Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Bingöl Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1378950

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102090058

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Bingöl Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 214,19359

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1378950

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,40464

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1445973

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52