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2021 Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010243

102010243 | Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bingöl ilimizde yer alan Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102010243

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bingöl  ilinde bulunan Bingöl Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü tercih kod numarası 102010243 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bingöl Üniversitesi , Devlet , Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bingöl ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümüne 18 kişi yerleşmiştir.

Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü Tavan Puan: 302,31098

Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102010243   

ÜNİVERSİTE: Bingöl Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Bingöl

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 302,31098

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 18

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,7135

Tavan Puan: 398,53778

Başarı Sıralaması:  652071

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 239,45638

Tavan Puan: 318,94213

Başarı Sıralaması :  689000

Kontenjan 2018 :  40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,00758

Tavan Puan: 408,28295

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  436183

Kontenjan 2017 :  40+1

Yerleşen 2017 : 41

taban-puan.jpg

Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bingöl Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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