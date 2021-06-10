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2021 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102150771

102150771 | Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102150771

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bitlis Eren Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis  ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Sosyal Hizmetler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü tercih kod numarası 102150771 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi   , Devlet , Sosyal Hizmetler  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler  Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Taban Puanı: 226,64625

Bitlis Eren Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Tavan Puan: ---

Bitlis Eren Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1211833

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102150771   

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,64625

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1211833

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,46338

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1259277

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52

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