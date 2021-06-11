2021 Ankara Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1011507292021 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1077516152021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1110500732021 Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 10477043611 Haziran 2021 Cuma TV8 yayın akışı | Kırmızı Oda yeni bölümüyle TV8'de2021 Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1047504952021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1110502222021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076902232021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1028900682021 Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112270817
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Bitlis Eren Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102150505

2021 Bitlis Eren Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102150505

102150505 | Bitlis Eren Üniversitesi Yapı Denetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bitlis Eren Üniversitesi Yapı Denetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102150505

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bitlis Eren Üniversitesi   Yapı Denetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis  ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Yapı Denetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü tercih kod numarası 102150505 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi   , Devlet , Yapı Denetimi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yapı Denetimi  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Yapı Denetimi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 11 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Bitlis Eren Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Bitlis Eren Üniversitesi   Yapı Denetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102150505   

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 11

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 187,2625

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1727515

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT