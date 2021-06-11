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2021 Bitlis Eren Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102150638

102150638 | Bitlis Eren Üniversitesi Yaşlı Bakımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bitlis ilimizde yer alan Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bitlis Eren Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102150638

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bitlis Eren Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bitlis  ilinde bulunan Bitlis Eren Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Yaşlı Bakımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bitlis Eren Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü tercih kod numarası 102150638 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bitlis Eren Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bitlis Eren Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bitlis Eren Üniversitesi   , Devlet , Yaşlı Bakımı  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bitlis ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Bitlis Eren Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Taban Puanı: 233,56023

Bitlis Eren Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Bitlis Eren Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 1123316

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102150638   

ÜNİVERSİTE: Bitlis Eren Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bitlis

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 233,56023

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1123316

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,42502

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1118692

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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