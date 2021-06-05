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2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150556

100150556 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150556

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi     Gerede Meslek Yüksekokulu   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü tercih kod numarası 100150556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   , Devlet , Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü , Gerede Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 16 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ayakkabı Tasarım ve Üretimi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150556   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gerede Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 16

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-13

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