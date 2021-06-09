2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150441
100150441 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 100150441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 80+2 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 82 kişi yerleşmiştir.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 217,80937
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: 1329821
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100150441
ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
FAKÜLTE: Bolu Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Bolu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 217,80937
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1329821
Kontenjan 2020 – 2021 : 80+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 82
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214,42294
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1358585
Kontenjan 2019: 70+2
Yerleşen 2019: Doldu-72