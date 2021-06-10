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2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150723

100150723 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150723

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi     Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 100150723 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü , Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 305,04189

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 443093

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150723   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,04189

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 443093

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,67452

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  472594

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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