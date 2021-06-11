2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150592

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 100150592 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 190,65262

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1694301

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150592

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

FAKÜLTE: Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 190,65262

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1694301

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194,70893

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1651400

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26