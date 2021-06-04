2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150714
100150714 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 100150714 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Devlet , Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü , Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 295,02382
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Tavan Puan: ---
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Başarı Sıralaması: 509755
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 100150714
ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
FAKÜLTE: Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Bolu
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 295,02382
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 509755
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 294,08036
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 448161
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62