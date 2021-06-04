2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050900522021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2050537742021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903942021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903962021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903932021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045903952021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045511852021 Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045530572021 İstanbul Galata Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2098100172021 İstanbul Atlas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 209310014
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2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150714

100150714 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100150714

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi     Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü tercih kod numarası 100150714 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   , Devlet , Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü , Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Taban Puanı: 295,02382

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı  Bölümü Başarı Sıralaması: 509755

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100150714   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 295,02382

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 509755

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,08036

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  448161

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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