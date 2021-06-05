2021 İstanbul Gedik Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2017505012021 Uşak Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1098501252021 Mersin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1074704392021 Mersin Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1074509382021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1102508862021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104350709Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bankaların kara listesinden çıkmak mümkün mü?2021 Afyon Kocatepe Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1004517632021 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1005502342021 Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109451427
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100170603

2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100170603

100170603 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bolu ilimizde yer alan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 100170603

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bolu  ilinde bulunan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi     Bolu Meslek Yüksekokulu   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü tercih kod numarası 100170603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü , Bolu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bolu ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Taban Puanı: 208,07884

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 1463859

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 100170603   

ÜNİVERSİTE: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Bolu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bolu

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 208,07884

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1463859

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,4933

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1429992

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT