2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 107310482
107310482 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü tercih kod numarası 107310482 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Taban Puanı: 253,01552
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Tavan Puan: 287,00554
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 411427
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107310482
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 253,01552
Tavan Puan: 287,00554
Başarı Sıralaması: 411427
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,07852
Tavan Puan: 329,14355
Başarı Sıralaması: 385883
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 229,92874
Tavan Puan: 280,69606
Başarı Sıralaması : 388000
Kontenjan 2018 : 30+1
Yerleşen 2018 : 31
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,6506
Tavan Puan: 290,76749
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 285738
Kontenjan 2017 : 30+1
Yerleşen 2017 : 31
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.