2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107370794

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çavdır Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 107370794 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Çavdır Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 198,86386

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1595433

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107370794

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Çavdır Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 198,86386

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1595433

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,7339

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1354098

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41