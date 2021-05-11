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2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan| 107310137

107310137 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan| 107310137

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur  ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi   Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu   Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107310137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 215,63647

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 255,27181

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 921945

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107310137   

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 215,63647

Tavan Puan: 255,27181

Başarı Sıralaması: 921945

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 277,66087

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 23

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 271,40281

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  100+3

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,76217

Tavan Puan: 276,99030

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  975424

Kontenjan 2017 :  100+3

Yerleşen 2017 : 103

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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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