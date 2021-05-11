2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puan| 107310137
107310137 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 107310137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 215,63647
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 255,27181
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 921945
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107310137
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 215,63647
Tavan Puan: 255,27181
Başarı Sıralaması: 921945
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 277,66087
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 23
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 271,40281
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 100+3
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,76217
Tavan Puan: 276,99030
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 975424
Kontenjan 2017 : 100+3
Yerleşen 2017 : 103
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.