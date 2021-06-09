2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107390137

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tefenni Meslek Yüksekokulu Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü tercih kod numarası 107390137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü , Tefenni Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Nüfus ve Vatandaşlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Puanı: 227,40173

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Tavan Puan: ---

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Başarı Sıralaması: 1201860

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107390137

ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

FAKÜLTE: Tefenni Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Burdur

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 227,40173

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1201860

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---