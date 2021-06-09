2021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107390137
107390137 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Burdur ilimizde yer alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tefenni Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Burdur ilinde bulunan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tefenni Meslek Yüksekokulu Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü tercih kod numarası 107390137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi , Devlet , Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü , Tefenni Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Burdur ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Nüfus ve Vatandaşlık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Taban Puanı: 227,40173
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Tavan Puan: ---
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü Başarı Sıralaması: 1201860
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107390137
ÜNİVERSİTE: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
FAKÜLTE: Tefenni Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Burdur
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 227,40173
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1201860
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: ---
Yerleşen 2019: ---