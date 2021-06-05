2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109752131

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 109752131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü , Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 261,93213

Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 796626

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109752131

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 261,93213

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 796626

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,80452

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 970963

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31