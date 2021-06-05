2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109752131
109752131 | Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 109752131 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü , Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 261,93213
Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Tavan Puan: ---
Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Başarı Sıralaması: 796626
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109752131
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 261,93213
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 796626
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,80452
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 970963
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: Doldu-31