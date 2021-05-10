2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710603

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 109710603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İnegöl İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 247,87202

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 314,45469

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 600566

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109710603

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi

FAKÜLTE: İnegöl İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,87202

Tavan Puan: 314,45469

Başarı Sıralaması: 600566

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,98287

Tavan Puan: 293,19939

Başarı Sıralaması: 600085

Kontenjan 2019: 60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 227,31837

Tavan Puan: 275,01161

Başarı Sıralaması : 655000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,46584

Tavan Puan: 274,75358

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 344584

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.