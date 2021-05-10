2021 Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109710603
109710603 | Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 109710603 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Bursa Uludağ Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İnegöl İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 247,87202
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 314,45469
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 600566
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109710603
ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi
FAKÜLTE: İnegöl İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Bursa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 247,87202
Tavan Puan: 314,45469
Başarı Sıralaması: 600566
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 241,98287
Tavan Puan: 293,19939
Başarı Sıralaması: 600085
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 227,31837
Tavan Puan: 275,01161
Başarı Sıralaması : 655000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,46584
Tavan Puan: 274,75358
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 344584
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.