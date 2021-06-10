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2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109751618

109751618 | Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Bursa ilimizde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109751618

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Bursa Uludağ Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Bursa  ilinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi     Karacabey Meslek Yüksekokulu   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bursa Uludağ Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 109751618 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Bursa Uludağ Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Bursa Uludağ Üniversitesi   , Devlet , Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü , Karacabey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Bursa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 22 kişi yerleşmiştir.

Bursa Uludağ Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Bursa Uludağ Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Bursa Uludağ Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109751618   

ÜNİVERSİTE: Bursa Uludağ Üniversitesi  

FAKÜLTE: Karacabey Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Bursa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 22

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 176,52533

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1753202

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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