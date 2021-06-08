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2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102751578

102751578 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102751578

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi     Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 102751578 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü , Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 223,24687

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Tavan Puan: ---

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1256944

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102751578   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

FAKÜLTE: Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,24687

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1256944

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,95288

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1280804

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: Doldu-62

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