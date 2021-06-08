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  3. 2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102770072

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102770072

102770072 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Makine  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102770072

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Makine  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi     Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Makine  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Makine  Bölümü tercih kod numarası 102770072 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Makine  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   , Devlet , Makine  Bölümü , Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine  Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Makine  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Makine  Bölümü Taban Puanı: 238,31585

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Makine  Bölümü Tavan Puan: ---

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Makine  Bölümü Başarı Sıralaması: 1065359

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102770072   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

FAKÜLTE: Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 238,31585

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1065359

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,90188

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1139377

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26

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