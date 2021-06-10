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2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102751569

102751569 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102751569

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale  ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi     Ezine Meslek Yüksekokulu   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 102751569 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   , Devlet , Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü , Ezine Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 8 kişi yerleşmiştir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi   Süt ve Ürünleri Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102751569   

ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

FAKÜLTE: Ezine Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Çanakkale

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 8

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-8

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