2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102790174
102790174 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çanakkale ilimizde yer alan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çanakkale ilinde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü tercih kod numarası 102790174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi , Devlet , Turist Rehberliği Bölümü , Ayvacık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çanakkale ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turist Rehberliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Turist Rehberliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Taban Puanı: 205,88605
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Tavan Puan: ---
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1494982
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102790174
ÜNİVERSİTE: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
FAKÜLTE: Ayvacık Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Çanakkale
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 205,88605
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1494982
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 197,07311
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1617831
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: Doldu-36