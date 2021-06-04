2021 Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201150076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201150076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 23 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 212,83978

Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1397308

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201150076

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 212,83978

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1397308

Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 23

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,08039

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1221905

Kontenjan 2019: 25+0

Yerleşen 2019: Doldu-25