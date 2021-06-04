2021 Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 201150076
201150076 | Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201150076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 23 kişi yerleşmiştir.
Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 212,83978
Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---
Çankaya Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1397308
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201150076
ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 212,83978
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1397308
Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 23
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 224,08039
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1221905
Kontenjan 2019: 25+0
Yerleşen 2019: Doldu-25