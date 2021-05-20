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2021 Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201110808

201110808 | Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 201110808

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 201110808 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankaya Üniversitesi , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 270,07462

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201110808   

ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 270,07462

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: 33

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 281,15869

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  36+0

Yerleşen 2019: 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,57413

Tavan Puan: 307,42998

Başarı Sıralaması :  557000

Kontenjan 2018 :  36+0

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,33253

Tavan Puan: 318,23908

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  402087

Kontenjan 2017 :  36+0

Yerleşen 2017 : 36

taban-puan.jpg

Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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