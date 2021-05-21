2021 Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 201110474
201110474 | Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 201110474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankaya Üniversitesi , Vakıf , İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 23 kişi yerleşmiştir.
Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 265,38826
Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 322,35144
Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 57460
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201110474
ÜNİVERSİTE: Çankaya Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 265,38826
Tavan Puan: 322,35144
Başarı Sıralaması: 57460
Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0
Yerleşen 2020 – 2021: 23
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 245,32124
Tavan Puan: 325,09098
Başarı Sıralaması: 65280
Kontenjan 2019: 20+0
Yerleşen 2019: 20
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 301,49094
Tavan Puan: 370,69028
Başarı Sıralaması : 36400
Kontenjan 2018 : 15+0
Yerleşen 2018 : 15
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,0549
Tavan Puan: 398,96271
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 31160
Kontenjan 2017 : 15+0
Yerleşen 2017 : 15
Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankaya Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.