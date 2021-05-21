2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102890056
102890056 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çankırı ilimizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102890056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü , Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 243,99933
Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 297,05459
Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 65429
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102890056
ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi
FAKÜLTE: Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
ŞEHİR: Çankırı
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 243,99933
Tavan Puan: 297,05459
Başarı Sıralaması: 65429
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 233,74014
Tavan Puan: 286,59429
Başarı Sıralaması: 70207
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 267,89657
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 34
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.