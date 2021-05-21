2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102890056

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çankırı ilinde bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 102890056 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çankırı Karatekin Üniversitesi , Devlet , Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü , Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çankırı ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 243,99933

Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 297,05459

Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 65429

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102890056

ÜNİVERSİTE: Çankırı Karatekin Üniversitesi

FAKÜLTE: Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

ŞEHİR: Çankırı

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,99933

Tavan Puan: 297,05459

Başarı Sıralaması: 65429

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,74014

Tavan Puan: 286,59429

Başarı Sıralaması: 70207

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 267,89657

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 34

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm Rehberliği (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.