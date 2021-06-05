2021 Çukurova Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102951425

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü tercih kod numarası 102951425 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü , Aladağ Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban Puanı: 222,23107

Çukurova Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Tavan Puan: ---

Çukurova Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Başarı Sıralaması: 1270590

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951425

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Aladağ Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 222,23107

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1270590

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 193,17016

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1671508

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41