2021 Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102951294

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 102951294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Bilgisayar Teknolojisi Bölümü , İmamoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 216,92888

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 1341673

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951294

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: İmamoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,92888

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1341673

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,2392

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1290804

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26