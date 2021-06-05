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2021 Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102951294

102951294 | Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi İmamoğlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102951294

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çukurova Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi     İmamoğlu Meslek Yüksekokulu   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 102951294 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi   , Devlet , Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü , İmamoğlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Bilgisayar Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 216,92888

Çukurova Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Çukurova Üniversitesi   Bilgisayar Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1341673

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951294   

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi  

FAKÜLTE: İmamoğlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,92888

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1341673

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,2392

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1290804

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26

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