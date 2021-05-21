2021 Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1022101352021 Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102270025Adahan isminin anlamı nedir, Adahan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Boğaziçi Üniversitesi Dilbilimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102270026Cebbar isminin anlamı nedir, Cebbar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?2021 Yozgat Bozok Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102390058Onay isminin anlamı nedir, Onay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?İbocan kimdir, kaç yaşında, nereli? Gerçek adı ne? Evli mi? Şarkıları ve albümleri nelerdir?2021 Yozgat Bozok Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 102390068Aybaba isminin anlamı nedir, Aybaba ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910076

2021 Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910076

102910076 | Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910076

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Fransızca Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 102910076 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Fransızca Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fransızca Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Fransızca Öğretmenliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 282,94141

Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 366,99469

Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 51376

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910076   

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,94141

Tavan Puan: 366,99469

Başarı Sıralaması: 51376

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 276,77994

Tavan Puan: 409,35031

Başarı Sıralaması:  52909

Kontenjan 2019:  50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,92291

Tavan Puan: 376,53114

Başarı Sıralaması :  54400

Kontenjan 2018 :  50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,99788

Tavan Puan: 479,21339

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  47767

Kontenjan 2017 :  50+2

Yerleşen 2017 : 52

taban-puan.jpg

Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT