2021 Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102950312
102950312 | Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 102950312 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Çukurova Üniversitesi , Devlet , Makine Bölümü , Karaisalı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Makine Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.
Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 199,79125
Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü Tavan Puan: ---
Çukurova Üniversitesi Makine Bölümü Başarı Sıralaması: 1582305
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 102950312
ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi
FAKÜLTE: Karaisalı Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Adana
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 199,79125
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1582305
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212,57693
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1385101
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: Doldu-62