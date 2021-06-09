2021 Çukurova Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102950233

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Pazarlama bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Ceyhan Meslek Yüksekokulu Pazarlama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Pazarlama Bölümü tercih kod numarası 102950233 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Pazarlama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Pazarlama Bölümü , Ceyhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pazarlama Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Pazarlama Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Pazarlama Bölümü Taban Puanı: 180,26875

Çukurova Üniversitesi Pazarlama Bölümü Tavan Puan: ---

Çukurova Üniversitesi Pazarlama Bölümü Başarı Sıralaması: 1736356

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102950233

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Ceyhan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 180,26875

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1736356

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 194,71892

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1651244

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26