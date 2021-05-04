2021 Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102910473

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 102910473 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü , Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Su Ürünleri Mühendisliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 223,62732

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 268,52652

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 587736

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102910473

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Su Ürünleri Fakültesi

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 223,62732

Tavan Puan: 268,52652

Başarı Sıralaması: 587736

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 282,11364

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 267,95163

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 20+1

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 253,20719

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2017 : 10+1

Yerleşen 2017 : 7

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.