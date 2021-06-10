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  3. 2021 Çukurova Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102950163

2021 Çukurova Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102950163

102950163 | Çukurova Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çukurova Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 102950163

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi     Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü tercih kod numarası 102950163 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü , Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Taban Puanı: 288,93773

Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 554802

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102950163   

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi  

FAKÜLTE: Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 288,93773

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 554802

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,65629

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  635333

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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