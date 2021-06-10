2021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1028900572021 Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1086505542021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1036509482021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1027509412021 Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1018701712021 Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1018502462021 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1003511372021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2097100592021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2097100572021 Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 209710058
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Çukurova Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102970776

2021 Çukurova Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102970776

102970776 | Çukurova Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Adana ilimizde yer alan Çukurova Üniversitesi Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Çukurova Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102970776

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana  ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi     Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 102970776 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü , Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 294,12493

Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Çukurova Üniversitesi   Tıbbi Laboratuvar Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 516107

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102970776   

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi  

FAKÜLTE: Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 294,12493

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 516107

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,97905

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  541418

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT