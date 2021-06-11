2021 Çukurova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102951064

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 102951064 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Pozantı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 26 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 196,25407

Çukurova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Çukurova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1630926

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102951064

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Pozantı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 196,25407

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1630926

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 26

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196,39496

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1627687

Kontenjan 2019: 15+1

Yerleşen 2019: Doldu-16