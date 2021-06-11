2021 Çukurova Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 102950427

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Çukurova Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Adana ilinde bulunan Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Çukurova Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 102950427 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Çukurova Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Çukurova Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Çukurova Üniversitesi , Devlet , Yerel Yönetimler Bölümü , Kozan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Adana ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Çukurova Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 188,19701

Çukurova Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Tavan Puan: ---

Çukurova Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Başarı Sıralaması: 1713282

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 102950427

ÜNİVERSİTE: Çukurova Üniversitesi

FAKÜLTE: Kozan Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Adana

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 188,19701

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1713282

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 175,71826

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1754227

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52